В Палестине не исключили, что переговоры по конфликту с Израилем пройдут в Москве

Посол Палестины не исключил, что столица России Москва может стать площадкой для переговоров по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

Он добавил, что президент Палестины Махмуд Аббас в ближайшее время посетит российскую столицу. Но точных дат пока не назвали.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа.

Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее бывший министр иностранных дел Египта Набил Фахми заявил, что конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС может расшириться из-за нынешнего уровня насилия.