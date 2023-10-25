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Столтенберг попросил оборонные концерны не повышать цены на снаряды

Генсек НАТО призвал оборонную промышленность не повышать цены из-за роста спроса

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Alex Brandon/AP

Генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг призвал оборонную промышленность не повышать цены из-за роста спроса, сообщает РИА Новости.

«Мы договорились увеличивать закупки оборудования и боеприпасов, мы обеспечили спрос, теперь мы должны обеспечить наращивание поставок. Вызов тут состоит в том, что, когда мы увеличиваем спрос, мы хотим больше поставок, а не более высокие цены. Тут должна проявиться коллективная ответственность как правительств, так и промышленности, чтобы обеспечить наращивание поставок без наращивания цен», — заявил Столтенберг.

При этом генсек НАТО признал, что оборонная промышленность стран альянса является наиболее зарегулированной отраслью в экономиках, поэтому желающие инвестировать в эту сферу сталкиваются с дополнительными ограничениями.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам НАТО необходим огромный объем вооружений.

Ранее немецкий поставщик вооружения для Украины увеличил цены на снаряды.

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