Столтенберг попросил оборонные концерны не повышать цены на снаряды

Генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг призвал оборонную промышленность не повышать цены из-за роста спроса, сообщает РИА Новости.

«Мы договорились увеличивать закупки оборудования и боеприпасов, мы обеспечили спрос, теперь мы должны обеспечить наращивание поставок. Вызов тут состоит в том, что, когда мы увеличиваем спрос, мы хотим больше поставок, а не более высокие цены. Тут должна проявиться коллективная ответственность как правительств, так и промышленности, чтобы обеспечить наращивание поставок без наращивания цен», — заявил Столтенберг.

При этом генсек НАТО признал, что оборонная промышленность стран альянса является наиболее зарегулированной отраслью в экономиках, поэтому желающие инвестировать в эту сферу сталкиваются с дополнительными ограничениями.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам НАТО необходим огромный объем вооружений.

Ранее немецкий поставщик вооружения для Украины увеличил цены на снаряды.