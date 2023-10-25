Папа Римский обратился к Израилю и Палестине

Папа Римский Франциск призвал отпустить заложников и допустить в Газу гуманитарные грузы, обратившись Палестине и Израилю.

«Обращаю мысли к тяжелой ситуации в Палестине и Израиле. Призываю освободить заложников и открыть доступ для гуманитарной помощи Газе», — заявил Франциск на всеобщей аудиенции.

Он добавил, что продолжает молиться об Ближнем Востоке, Украине и других местах на Земле, где продолжаются вооруженные конфликты.

Также понтифик заявил, что в пятницу, 27 октября, в соборе Святого Петра состоится молитва за мир с его участием. Весь день он призвал посвятить посту, покаянию и молитве о мире.

До этого министерство здравоохранения сектора Газа призвало владельцев автозаправочных станций и всех, у кого есть дизельное топливо, поделиться им с больницами ради спасения раненых.

Каирский саммит мира, посвященный обсуждению урегулирования палестино-израильского конфликта, завершился согласием участников по вопросу доставки помощи в сектор Газа.

Ранее ультраправый министр нацбезопаности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».