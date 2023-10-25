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В секторе Газа заявили о пострадавших от запрещенного оружия

Минздрав Палестины заявил о пострадавших от запрещенного оружия в секторе Газа

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Mohammed Salem/Reuters

В секторе Газа есть люди, которые пострадали от оружия, запрещенного международными конвенциями. Об этом заявила РИА Новости министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла.

По ее словам, к врачам обращаются пострадавшие с ожогами, которые характерны для запрещенного международными конвенциями оружия. Министр пояснила, что все эти случаи фиксируют документально для отправки в соответствующие международные инстанции.

Королева Иордании Рания аль-Абдулла заявила в своем интервью, что Запад демонстрирует вопиющие двойные стандарты, поддерживая Израиль на фоне эскалации палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке.

Она добавила, что многие арабские государства воспринимают поддержку Израиля как пособничество в его предполагаемых преступлениях против жителей сектора Газа.

23 октября глава израильского министерства обороны Йоав Галант заявлял, что Израиль готовится к новому этапу войны, который будет включать комбинированный удар.

Затем глава генштаба израильских войск Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ готов к наземной операции, однако сейчас ожидается решение на политическом уровне о ее форме и времени. Также он отметил, что тактические и стратегические факторы оттягивают начало боевых действий, но позволяют военным лучше подготовиться.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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Война в Израиле
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