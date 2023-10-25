Генсек НАТО Столтенберг заявил о необходимости огромного объема вооружений

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на форуме представителей западной военной промышленности в Стокгольме, заявил, что НАТО нужны либо огромные запасы оружия, либо огромные свободные производственные мощности, чтобы быстро производить оружие и боеприпасы, которые необходимы для «обеспечения мира и свободы», передает ТАСС.

«Мощная военная промышленность нужна Североатлантическому альянсу для обеспечения мира и свободы», — сказал он.

До этого Йенс Столтенберг направил странам — участницам Североатлантического альянса письмо с призывом к приему Швеции в состав блока до конца ноября. По информации агентства, политик высказался в пользу вступления государства в альянс до встречи глав министерств иностранных дел стран Североатлантического альянса, которая пройдет с 28 по 29 ноября.

21 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с генеральным секретарем НАТО по ситуации на Ближнем Востоке, а также обсудил пути урегулирования гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Ранее в Турции призвали парламент отказать Швеции во вступлении в НАТО.