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Шойгу заявил об ухудшении ситуации у ВСУ в зоне спецоперации

Шойгу: ситуация в зоне СВО говорит, что у ВС Украины все меньше возможностей

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в ходе общения с военнослужащими группировки «Восток» заявил, что обстановка в зоне спецоперации говорит о том, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается все меньше возможностей, передает РИА Новости.

«Сегодняшняя обстановка говорит о том, что у врага все меньше и меньше возможностей», — сказал он.

По мнению министра обороны РФ, такая обстановка сложилась благодаря профессиональной боевой работе военных Вооруженных сил Российской Федерации.

Также Сергей Шойгу сообщил, что в российских войсках появились зенитные ракетные комплексы (ЗРК), при помощи которых за пять дней сбили 24 самолета Воздушных сил Украины.

Во время беседы с главой Министерства обороны военные рассказали ему об успешном поражении применяемых украинскими войсками артиллерийских системах М777, но артиллерия украинской армии пока доставляет много проблем, принимаются меры.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.

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