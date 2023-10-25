ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира Северного батальона ХАМАС

Израильские военные в секторе Газа ликвидировали командира Северного батальона палестинского движения ХАМАС Тайсира Мубашера. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари.

По его словам, Мубашер ранее командовал морскими силами ХАМАС. Когда его нашли израильские военные, он был в городе Хан-Юнис.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по инфраструктуре палестинской группировки ХАМАС, в том числе по шахтам туннелей боевиков.

Там добавили, что ночью израильская армия также нанесла удар по чрезвычайному оперативному аппарату группировки, включая военные помещения, инфраструктуру и военный штаб. В ЦАХАЛ отметили, что оперативный аппарат ХАМАСА по чрезвычайным ситуациям отвечал за установление блокад, которые препятствовали эвакуации жителей Газы в более безопасные районы на юге сектора Газа.

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что Израиль может затопить системы туннелей ХАМАС перед отправкой туда своих войск.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.