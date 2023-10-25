Республиканцы хотят изменить проект Байдена на $106 млрд помощи Украине и Израилю

Республиканцы в Палате представителей конгресса США внесут правки в проект помощи Украине и Израилю на $106 млрд, сообщает газета The Wall Street Journal.

Президент США Джо Байден в обращении к нации назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая «принесет дивиденды» будущим поколениям. Он предположил, что Россия в случае победы «не остановится» и может «напасть» на страны НАТО, а «потенциальные агрессоры» во всем мире обретут смелость, что приведет к конфликтам в других регионах.

Однако проект, в котором $61 млрд будет выделен Украине, $14 млрд — Израилю и всего $9 млрд на гуманитарную поддержку в обоих регионах, не понравился Республиканской партии. Недовольство вызывает малый объем средств, выделенный для укрепления южных границ США — только $14 млрд.

Сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон заявил, что предложение Белого дома является невозможным с самого начала, поэтому республиканцы в конгрессе будут готовить альтернативный проект финансирования обороны границ, Украины и Израиля.

До этого в США рассказали о «циничной политической игре» Байдена ради помощи Украине.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.