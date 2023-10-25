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В МИД заявили, что Западу мало тысяч убитых в Газе детей для резолюции СБ ООН

Захарова заявила, что Западу мало тысяч убитых в Газе детей для резолюции СБ ООН

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западу мало тысяч убитых в Газе детей для резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня и умиротворении ситуации в регионе, сообщает радио »Sputnik».

Не менее 2,3 тыс. детей погибли в секторе Газа после начала массовых бомбардировок территории израильскими военно-воздушными силами. Еще более 5,3 тыс. получили ранения, а кроме того, по данным ЮНИСЕФ, ежедневно в Газе погибают до 400 детей.

«Это самое очевидное и достаточно простое в этой ситуации — выработать просто заявление, резолюцию, документ с единым призывом к прекращению огня, успокоению ситуации и так далее», — заявила Захарова.

Она с сожалением констатировала, что для Запада даже цифра в почти 2,5 тыс погибших детей не является причиной принять подобную резолюцию.

До 40% населения сектора Газа составляют дети младше 16 лет.

До этого Россия подготовила альтернативный проект резолюции по Израилю и Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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