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Минобороны РФ рассказало о сбитых ночью беспилотниках в Брянской области

Минобороны РФ: силы ПВО сбили ночью четыре украинских БПЛА над Брянской областью

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РИА Новости

Ночью пресечена атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа на объекты на территории Брянской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку четырьмя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Все беспилотники были уничтожены средствами противовоздушной обороны, подчеркнули в ведомстве.

Утром 25 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что четыре беспилотника Вооруженных сил Украины были сбиты при помощи систем ПВО и радиоэлектронной борьбы.

До этого сообщалось, что средства РЭБ посадили украинский беспилотник в пригороде Севастополя.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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