Минобороны РФ рассказало о сбитых ночью беспилотниках в Брянской области

Ночью пресечена атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа на объекты на территории Брянской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку четырьмя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Все беспилотники были уничтожены средствами противовоздушной обороны, подчеркнули в ведомстве.

Утром 25 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что четыре беспилотника Вооруженных сил Украины были сбиты при помощи систем ПВО и радиоэлектронной борьбы.

До этого сообщалось, что средства РЭБ посадили украинский беспилотник в пригороде Севастополя.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.