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Российские войска уничтожили более 200 военных ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили более 200 военных ВСУ на Донецком направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Южная группировка российских войск уничтожила более 200 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

По его словам, российские авиация и артиллерия нанесли удар по скоплениям живой силы противника в районах Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки. Также получилось ликвидировать группу пехоты из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе Артемовска.

Во время контрбатарейной борьбы ВС РФ смогли уничтожить три 155-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) Crub производства Польши, 155-мм орудие М-777 из Америки, а также 122-мм САУ «Гвоздика».

Российские бойцы также поразили девять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Зайцево и Берестовое, а также пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли уничтожить четыре беспилотника ВСУ.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Восток» в зоне СВО.

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