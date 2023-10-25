Российские войска уничтожили более 200 военных ВСУ на Донецком направлении

Южная группировка российских войск уничтожила более 200 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

По его словам, российские авиация и артиллерия нанесли удар по скоплениям живой силы противника в районах Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки. Также получилось ликвидировать группу пехоты из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе Артемовска.

Во время контрбатарейной борьбы ВС РФ смогли уничтожить три 155-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) Crub производства Польши, 155-мм орудие М-777 из Америки, а также 122-мм САУ «Гвоздика».

Российские бойцы также поразили девять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Зайцево и Берестовое, а также пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли уничтожить четыре беспилотника ВСУ.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Восток» в зоне СВО.