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Артиллеристы констатировали снижение точности стрельбы ВСУ на Угледарском направлении

ТАСС: на Угледарском направлении произошло снижение точности стрельбы ВСУ

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Точность артиллерийской стрельбы украинской армии против позиций российских сил на Угледарском направлении значительно снизилась в последние несколько недель. Об этом сообщил командир взвода реактивной артиллерии с позывным «Урал», служащий в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, в интервью ТАСС.

Командир отметил, что точность артиллерийских подразделений противника на Угледарском направлении значительно уменьшилась за последние полтора-два месяца. Он также подчеркнул, что в настоящее время украинские Вооруженные силы наиболее интенсивно используют кассетные боеприпасы на Южно-Донецком направлении.

155-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты Тихоокеанского флота Российской Федерации находится на передовых участках фронта с начала специальной военной операции. Бойцы этой бригады успешно провели ряд стратегических операций на разных направлениях. В настоящее время военнослужащие выполняют боевые задачи.

24 октября над Авдеевским терриконом Вооруженные силы России установили флаг РФ. Накануне сообщалось, что российские войска смогли широким фронтом выйти к железной дороге в районе города Авдеевка в Донецкой народной республике. Отмечалось, что сейчас ВС РФ осуществляют перегруппировку и подтягивают резервы.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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