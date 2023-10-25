Ракеты «Кинжал» смогут менять целеуказание в воздухе

Российские ракеты «Кинжал», с которыми самолеты МиГ-31К будут патрулировать акваторию Черного моря, смогут менять целеуказание в ходе выполнения полета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ВКС РФ.

«Сейчас МиГ-31К начнут дежурить в Черном море, и «Кинжалы», которыми они вооружены, можно программировать непосредственно с борта, то есть не на Земле программирование идет, а именно с борта, в условиях полета перенацеливание», — говорится в сообщении.

19 октября Минобороны России сообщало, что над Черным морем были обнаружены истребители Великобритании. Уточнялось, что британские самолеты не нарушили границу РФ, но развернулись от границы после приближения российских военных самолетов Су-27.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявлял, что патрулирование воздушного пространства над Черным морем самолетами МиГ-31 с ракетами «Кинжал» необходимо из-за провокаций со стороны западных стран.

Ранее российский Су-27 заставил американский дрон развернуться над Черным морем.