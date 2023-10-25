Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ракеты «Кинжал» смогут менять целеуказание в воздухе

В ВКС РФ сообщили, что ракеты «Кинжал» смогут менять целеуказание в воздухе

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские ракеты «Кинжал», с которыми самолеты МиГ-31К будут патрулировать акваторию Черного моря, смогут менять целеуказание в ходе выполнения полета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ВКС РФ.

«Сейчас МиГ-31К начнут дежурить в Черном море, и «Кинжалы», которыми они вооружены, можно программировать непосредственно с борта, то есть не на Земле программирование идет, а именно с борта, в условиях полета перенацеливание», — говорится в сообщении.

19 октября Минобороны России сообщало, что над Черным морем были обнаружены истребители Великобритании. Уточнялось, что британские самолеты не нарушили границу РФ, но развернулись от границы после приближения российских военных самолетов Су-27.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявлял, что патрулирование воздушного пространства над Черным морем самолетами МиГ-31 с ракетами «Кинжал» необходимо из-за провокаций со стороны западных стран.

Ранее российский Су-27 заставил американский дрон развернуться над Черным морем.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий