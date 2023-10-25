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Израильская армия снова ударила по Западному берегу с помощью БПЛА

ЦАХАЛ нанес удар с помощью БПЛА по палестинским бойцам на Западном берегу

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Shutterstock

Согласно заявлению Армии обороны Израиля, был нанесен удар с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по палестинским бойцам на Западном берегу реки Иордан в Дженине.

Армия сообщила, что провела антитеррористические операции в Вади Брукин, районе Дженина, совместно с силами пограничной полиции Израиля и задержала двух подозреваемых лиц, которых подозревают в причастности к террористической деятельности.

Отмечается, что во время «контртеррористической операции в лагере Дженин» палестинцы открыли огонь по израильским силам безопасности.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, более 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство Российской Федерации сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое находятся в заложниках, а семеро считаются пропавшими без вести. По разным данным, около 150 израильтян могут находиться в плену у ХАМАС. Само движение заявило, что в секторе Газа содержится около 200-250 пленных.

Министерство иностранных дел России призвало стороны прекратить боевые действия. В соответствии с позицией президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно только на основе утвержденной Советом Безопасности ООН «двугосударственной» формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в пределах границ 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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