В Хмельницкой области произошли взрывы

По информации украинского телеканала «Общественное» («Суспiльне»), слышны звуки взрывов в Хмельницкой области Украины. Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале телеканала.

Ранее власти объявили воздушную тревогу в нескольких областях Украины, включая Житомирскую, Хмельницкую, Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую и Николаевскую области.

24 октября в Киеве произошел взрыв. В этот день также сообщалось о взрывах на территории подконтрольного Киеву города Запорожье.

С начала 10 октября 2022 года Вооруженные Силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Это произошло через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки проводятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военному управлению и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных украинских регионах, иногда — по всей стране.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.