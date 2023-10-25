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Стало известно, кто атаковал базу США на северо-востоке Сирии

Шиитские группировки Ирака заявили, что атаковали базу США на северо-востоке Сирии

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Shutterstock

Иракское сопротивление, включающее в себя шиитские вооруженные формирования, заявило о нанесении удара по американской базе Хараб Аль-Джир на северо-востоке Сирии. В заявлении вооруженной группировки говорится, что бойцы использовали ракетную установку и достигли прямого попадания. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что более 20 американских военнослужащих получили ранения в последних обстрелах их баз на Ближнем Востоке.

Представитель Пентагона Патрик Райдер также отметил, что за последнюю неделю американские войска подвергались атакам не менее десяти раз в Ираке и три раза в Сирии с использованием ракет и беспилотников.

В США также заявили, что Иран поддерживает атаковавшие базы с американскими войсками группировки.

23 октября телеканал Al-Mayadeen сообщал, что база США Ат-Танф, расположенная в пустыне на юго-востоке Сирии, была атакована двумя беспилотниками. По данным телеканала, беспилотники смогли прорвать противовоздушную оборону американской базы.

Ранее в Пентагоне сообщили, что над базой Айн-аль-Асад были сбиты два беспилотника.

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