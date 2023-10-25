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Израильская армия уничтожила использовавшийся палестинскими радикалами туннель в Газе

В секторе Газа армия Израиля уничтожила использовавшийся палестинцами туннель

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Lisi Niesner/Reuters

Израильская армия уничтожила в секторе Газа туннель, через который в страну проникла связанная с движением ХАМАС группа радикалов. Об этом сообщает Telegram-канал израильских вооруженных сил.

Туннель был обнаружен на побережье сектора Газа. Именно через него группа вооруженных палестинцев попала на территорию Израиля. Самолеты военно-воздушных сил и военно-морские силы Израиля нанесли удар по туннелю и уничтожили его.

В сообщении утверждается, что непосредственного риска нового проникновения палестинцев на израильскую территорию сейчас нет.

Ранее министр иностранных дел Израиля Эли Коэн обвинил Иран в попытке развязать войну из Ливана с помощью радикальной организации «Хезболла». Коэн подчеркнул, что у Израиля и арабских государств имеется общая угроза в лице Ирана и террористических организаций.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил о готовности к возможному конфликту с Ливаном, если шиитская организация «Хезболла» втянет страну в войну.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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Война в Израиле
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