Российские средства РЭБ посадили украинский беспилотник под Севастополем

Российские военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили беспилотник в пригороде Севастополя, затем объект сдетонировал на земле. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«В районе Кара-Кобы средствами РЭБ был посажен беспилотник, который сдетонировал на земле, в поле. Никаких разрушений инфраструктуры нет», — написал глава региона.

Другие громкие звуки в Севастополе Развожаев объяснил штатными военными мероприятиями в акватории, в том числе с использованием реактивных бомбометов.

Ранее Минобороны сообщило, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили в небе пять ракет от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 44 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По информации военного ведомства, украинские дроны были уничтожены в районе населенных пунктов Кременная и Золотаревка в Луганской народной республике (ЛНР). Кроме того, летательные аппараты засекли вблизи херсонского села Саги, запорожского города Токмак и донецкого села Берестовое.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.