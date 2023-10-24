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В США заявили, что ВС РФ справляются с американским оружием на Украине

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: ВС РФ справляются с ATACMS и HIMARS на Украине

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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что армия России справляется с американскими ATACMS, HIMARS и Storm Shadow. Об этом сообщает РИА Новости.

«Помните про HIMARS и Storm Shadow? Русские сделали выводы и разобрались с ними. Мы не слышим о них в последнее время», — сказал Джонсон.

Он также отметил, что с ATACMS, которые переданы на вооружение Вооруженных сил Украины российская армия справляется. По словам Джонсона, США отправили на Украину 12 штук, из которых осталось три. » Поиск чудо-оружия привел к тому, что игнорируются самые базовые составляющие войны — наличие обученного персонала и стратегия», — добавил эксперт.

Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall увеличил стоимость востребованных в конфликте на Украине 155-мм боеприпасов больше чем в 1,5 раза с начала спецоперации. По информации газеты, что немецкий концерн заключил с правительством Германии сделку по поставкам до 2029 года на общую сумму €1,2 млрд. Из документа, который есть в распоряжении Welt, следует, что Rheinmetall поставит 333 333 боеприпаса, а средняя цена одного снаряда составит €3600.

Ранее в ФРГ сообщили, что в «обозримом будущем» не собираются снабжать Киев ракетами Taurus.

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