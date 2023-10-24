Госдеп одобрил продажу Латвии HIMARS на $220 млн

США объявили о контракте на $220 млн на продажу Латвии шести реактивных систем залпового огня HIMARS и сопутствующего оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент Соединенных Штатов и профильное ведомство, которое входит в структуру Пентагона.

Также отмечается, что власти США объявили о намерениях продажи Японии 63 ракет с вращающимся корпусом RAM Block 2B и сопутствующего оборудования на сумму в размере $74,6 млн.

24 октября в американском Госдепартаменте заявляли, что Соединенные Штаты объявили о контракте на $500 млн на продажу Финляндии 150 усовершенствованных противорадиолокационных управляемых ракет повышенной дальности AARGM-ER.

До этого Государственный департамент США одобрил возможную продажу Испании ЗРК Patriot Configuration-3+ и оборудования на общую сумму около $2,8 млрд.

В конце августа газета Taipei Times со ссылкой на источник в министерстве обороны Тайваня писала, что к концу этого года США, скорее всего, одобрят продажу Тайваню крылатых ракет воздушного базирования AGM-158 JASSM, имеющих дальность 370 км.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.