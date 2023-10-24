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В Херсоне произошли взрывы

«Страна.ua»: в подконтрольном украинским властям Херсоне произошли взрывы

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Shutterstock

В подконтрольном украинским властям городе Херсоне произошли взрывы. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Данное СМИ не приводит никаких подробностей. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

23 октября сообщалось о взрывах в Одессе.

Также под утро в понедельник стало известно о нескольких сериях взрывов в Кировоградской области Украины. Сначала украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что в Кировоградской области слышны очень громкие звуки. Затем издание «Общественное» написало, что в Кировоградской области произошли повторные взрывы.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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