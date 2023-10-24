Пентагон подтвердил отправку в Израиль военных советников США

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в Израиле присутствуют американские военные советники. Об этом он сообщил в ходе брифинга с журналистами, передает РИА Новости.

«Мы попросили несколько представителей с релевантным опытом просто помочь израильтянам пройтись по вопросам, которые им надо продумать при планировании, в том числе рекомендации о минимизации гражданских потерь», — сказал он.

Представитель Пентагона уточнил, что советником в Израиль поехал генерал морской пехоты Джеймс Глинн, участвовавший в операциях против террористической группировки ИГ (организация запрещена в России).

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США направили несколько своих военных советников в Израиль.

23 октября координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности заявлял, что Соединенные Штаты в настоящий момент не наблюдают признаков того, что «крупный игрок» настроен на «большую войну» на Ближнем Востоке.

До этого телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщал, что Вашингтон позволяет Израилю принимать самостоятельные решения относительно сроков и стратегии в войне с ХАМАС, однако американский президент Джо Байден высказал свою точку зрения по этому вопросу в ходе визита в еврейскую страну.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.