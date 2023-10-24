В США допустили вступление страны в войну, которая приведет к Армагеддону

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допустил, что Соединенные Штаты вступят в военный конфликт с Ираном, что приведет к Армагеддону. Об этом он заявил в социальной сети X.

«Мы движемся к войне с Ираном, и пункт назначения в этой войне — Армагеддон», — сказано в сообщении.

Он также отметил, что в глобальный конфликт будет вовлечены все государства Ближнего Востока.

24 октября на заседании Совета Безопасности ООН госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не желают воевать с Ираном, однако ответят если по американцам будет нанесен удар в ходе палестино-израильского конфликта.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что по мнению властей США, Иран поддерживает группировки, которые атаковали базы с американскими военными в Сирии и Ираке.

До этого телеканал Al-Mayadeen сообщал, что база США Ат-Танф, расположенная в пустыне на юго-востоке Сирии, была атакована двумя беспилотниками. По данным телеканала, беспилотники смогли прорвать противовоздушную оборону американской базы.

Ранее в США предупредили, что война придет в Иран в случае эскалации на Ближнем Востоке.