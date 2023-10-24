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Немецкий поставщик вооружения для Украины увеличил цены на снаряды

Welt: Rheinmetall повысил цены на боеприпасы, которые ФРГ закупает для ВСУ

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Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall увеличил стоимость востребованных в конфликте на Украине 155-мм боеприпасов больше чем в 1,5 раза с начала спецоперации. Об этом сообщает Welt.

«Конфиденциальные документы показывают, насколько дорого Rheinmetall продает для Украины артиллерийские снаряды, оплачиваемые федеральным правительством», — пишет издание, отмечая, что цена на снаряды может вскоре стать еще больше.

По информации газеты, что немецкий концерн заключил с правительством Германии сделку по поставкам до 2029 года на общую сумму €1,2 млрд. Из документа, который есть в распоряжении Welt, следует, что Rheinmetall поставит 333 333 боеприпаса, а средняя цена одного снаряда составит €3600.

10 октября стало известно, что оборонный концерн Rheinmetall получил третий заказ на поставку артиллерийских боеприпасов в рамках соглашения с бундесвером. Он предусматривает поставку более 150 тысяч снарядов. Уточнялось, что первую партию планируется поставить в 2023 году, остальные — в 2024.

До этого бундесвер поручил концерну Rheinmetall поставить десятки тысяч снарядов типа L15 для украинских вооруженных сил, а также боеприпасы калибра 155-мм Assegai для Вооруженных сил Германии.

Ранее в ФРГ сообщили, что в «обозримом будущем» не собираются снабжать Киев ракетами Taurus.

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