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Су-27 не допустил нарушения российской границы беспилотником США над Черным морем

Минобороны: Су-27 развернул от госграницы над Черным морем беспилотник США

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Global Look Press

Российский истребитель Су-27 не допустил нарушения государственной границы РФ американским дроном над Черным морем. Об этом сообщает министерство обороны России.

По информации ведомства, во вторник, 24 октября, российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря была обнаружена приближающаяся к госгранице страны воздушная цель. Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух «для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения» госграницы, заявили в Минобороны.

Там указали, что экипаж самолета идентифицировал воздушную цель как разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США. При приближении Су-27 этот иностранный БПЛА осуществил разворот от госграницы РФ, отметили в ведомстве.

«Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — добавили в министерстве.

До этого российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения госграницы самолетом патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

Ранее военный эксперт рассказал, чем Россия сможет сбивать американские ракеты ATACMS.

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