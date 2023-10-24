ЦАХАЛ сообщил об ударе по террористам

Армия Израиля атаковала террористическую ячейку, пытавшуюся проникнуть на израильскую территорию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ЦАХАЛ.

«Истребители морского крыла атаковали террористическую ячейку, которая пыталась проникнуть на территорию Израиля в районе Зиким через море», — сказано в сообщении.

Отмечается, что израильская армия продолжает сканировать территорию.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.