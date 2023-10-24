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ВСУ предрекли невозможность наступать из-за передачи оружия Израилю

Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не могут воевать из-за передачи снарядов Израилю

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Украинская армия не сможет идти в наступление и вести боевые действия, поскольку западные страны передали новые партии оружия Израилю. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

«Прекратилась, по сути, помощь. Даже уже снаряды 155-мм, которые были для Украины, передаются Израилю», — сказал он, призвав закончить конфликт из-за того, что украинские войска не могут совершить никакого прорыва.

Соскин также отметил, что остановить происходящее может Верховная Рада, которая способна отменить военное положение и объявить прекращение огня.

24 октября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял в интервью газете Financial Times, что весь мир испытывает дефицит боеприпасов. Он уверен, что их нужно производить на Украине.

Позже заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал заявление Шмыгаля о том, что мировых запасов снарядов не хватит для покрытия нужд Киева. Парламентарий отмечал, что пока Вооруженные силы Украины экономят боеприпасы, Россия нарастила их выпуск более чем в 12 раз за последний год.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что страны-участницы Евросоюза собираются подтвердить приверженность к продолжению поддержки Украины на саммите в конце октября.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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