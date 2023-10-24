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ВС РФ продвинулись в районе Приютного и Новодаровки в Запорожской области

Рогов: ВС РФ продвинулись на 200 метров у запорожских сел Приютное и Новодаровка

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РИА Новости

Вооруженные силы РФ продвинулись на 200 метров в районе населенных пунктов Приютное и Новодаровка, расположенных в Запорожской области. Об этом рассказал руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

По словам Рогова, российские военные провели успешную атаку на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на указанном участке фронта. Как сказал глава движения, «штурмовики хорошо отработали».

«Закрепились еще на 200 метров», — добавил Рогов.

Кроме того, он рассказал о ходе боевых действий на Времевском направлении. Председатель общественного движения подчеркнул, что российские солдаты также провели несколько успешных атак в направлении донецких сел Новомайорское и Новодонецкое.

24 октября бойцы ВС РФ установили государственный флаг над Авдеевским терриконом, который находится в Донецкой народной республике (ДНР). Указанная высота имеет большое стратегическое значение, так как позволяет держать прилегающие территории под огневым контролем.

За день до этого советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские военные оттеснили отряды ВСУ в районе железнодорожной ветки у села Клещеевка. Населенный пункт расположен к югу от города Артемовска.

Ранее в Запорожской области рассказали об успешной контратаке ВС РФ вблизи села Вербовое.

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