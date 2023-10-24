Глава генштаба Израиля заявил о готовности армии к операции в Газе

Армия Израиля готова к наземной операции, однако сейчас ожидается решение на политическом уровне о ее форме и времени. Об этом заявил глава генштаба израильских войск Герци Халеви, сообщает The Times of Israel.

«Армия обороны Израиля готова к наземным маневрам, мы примем решение с политическими эшелонами относительно формы и времени следующего этапа», — сказал он.

Также он отметил, что тактические и стратегические факторы оттягивают начало операции, но позволяют ЦАХАЛ лучше подготовиться.

24 октября министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявлял, что наземная операция в секторе Газа состоится. По его словам, все идет по тому пути, который Израиль считает правильным.

Накануне глава израильского министерства обороны Йоав Галант заявлял, что Израиль готовится к новому этапу войны, который будет включать комбинированный удар.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.