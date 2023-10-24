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Флаг России подняли над Авдеевским терриконом

РВ: российские военные заняли террикон на Авдеевском направлении

Над Авдеевским терриконом Вооруженные силы России установили флаг РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Русской весны».

«В ходе успешного штурма золоотвала, наши бойцы заняли стратегическую высоту. Теперь над терриконом реет Русский флаг и флаг 114-й мотострелковой бригады», — сказано в сообщении.

Накануне сообщалось, что российские войска смогли широким фронтом выйти к железной дороге в районе города Авдеевка в Донецкой народной республике. Отмечалось, что сейчас ВС РФ осуществляют перегруппировку и подтягивают резервы.

До этого представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов заявлял, что ситуация на Авдеевском направлении в настоящее время сложная для украинской армии.

В октябре российские войска перешли в наступление под Донецком — в направлении Авдеевки, где остаются 11 тысяч украинских военных. Исходя из сводок Министерства обороны РФ, населенный пункт планируется взять в кольцо, лишив гарнизон Вооруженных сил Украины снабжения.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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