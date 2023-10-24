В Минобороны РФ раскрыли число сбитых за сутки украинских БПЛА и снарядов HIMARS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки перехватили в небе пять ракет от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 44 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

По информации военного ведомства, украинские дроны были уничтожены в районе населенных пунктов Кременная и Золотаревка в Луганской народной республике (ЛНР). Также летательные аппараты засекли вблизи херсонского села Саги, запорожского города Токмак и донецкого села Берестовое.

«За сутки перехвачено пять управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — добавили в министерстве.

24 октября подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военнослужащие начали применять «свежие» американские боеприпасы на Краснолиманском направлении. По его словам, об этом стало известно после анализа обломков сбитого в регионе снаряда для комплекса HIMARS.

Как сказал эксперт, ракета была выпущена в 2023 году. При этом изначально бойцы ВСУ использовали снаряды 2019-2021 годов производства, подчеркнул Марочко.

Ранее в ДНР рассказали об опыте взаимодействия российских средств противовоздушной обороны с дальнобойными ракетами ATACMS.