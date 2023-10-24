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На Украине научились запускать ракеты класса «воздух — воздух» AIM-9M с земли

FT: Украина переделала американские ракеты Sidewinder под класс «земля — воздух»

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David Monniaux/Wikimedia Commons

Украина модифицировала ракеты класса «воздух — воздух» AIM-9M Sidewinder, которые в зону конфликта поставили США, в ракеты класса «земля — воздух». Об этом сообщила британская газета Financial Times, сославшись на источники.

По словам одного из собеседников издания, указанные снаряды были выведены из строя. В результате украинским специалистам пришлось их чинить, в процессе чего они нашли способ запускать ракеты Sidewinder с земли.

«Это своего рода самодельная противовоздушная оборона. У нас есть согласованное решение: мы берем что-то устаревшее и делаем из этого что-то другое», — рассказал украинский чиновник на условиях анонимности.

В конце августа американский журнал Forbes сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать устанавливать ракеты Sidewinder на свои истребители Су-27 и МиГ-29. По словам журналиста Дэвида Экса, украинские войска почти исчерпали запасы советских ракет класса «воздух — воздух» Р-73.

Как отметил автор материала, из-за этого ВСУ придется оснастить свои истребители американскими снарядами. При этом он подчеркнул, что подобная интеграция «не является невозможной» и военные уже нашли несколько способов реализации данной инициативы.

Ранее США передали Украине небольшую партию дальнобойных ракет ATACMS.

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