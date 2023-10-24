Боевое крыло ХАМАС обстреливает израильскую Беэр-Шеву

Сирены, предупреждающие местных жителей о воздушной тревоге, звучат в городе Беэр-Шева в пустыне Негев на юге Израиля. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Сирены звучат в городе Беэр-Шева», — говорится в сообщении.

О падении ракет информации пока нет.

В другом сообщении ЦАХАЛ сообщил, что сирены также прозвучали в городе Ашдод, районе Лахиш и окрестностях сектора Газа.

В свою очередь Военное крыло исламистской группировки ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» заявило, что бригады «уничтожают позиции и скопления противника крупнокалиберными минометными снарядами».

24 октября в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обратились к жителям сектора Газа, призвав их передать достоверную информацию о местоположении заложников палестинского движения ХАМАС. В обмен военнослужащие пообещали обеспечить защиту обратившихся к ним людей и предоставить им денежное вознаграждение.

Ранее в Армии обороны Израиля назвали число заложников, удерживаемых в секторе Газа.