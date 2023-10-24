Стало известно об ударе по предприятию в Запорожье

По предприятию в подконтрольном Киеву городе Запорожье нанесли удар. Об это заявил назначенный украинскими властями глава Запорожской области Юрий Малашко в своем Telegram-канале.

По его словам, взрывы повредили здания на территории предприятия. До этого украинские СМИ сообщили о серии взрывов в городе на фоне объявленной воздушной тревоги.

Накануне взрывы произошли в Одессе и в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Помимо того, в Кировоградской области Украины зафиксированы повторные взрывы.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее жителей Севастополя предупредили о стрельбе и взрывах из-за учений флота.