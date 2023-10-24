Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно об ударе по предприятию в Запорожье

Украинский глава Запорожской области Малашко заявил об ударе по предприятию

close
100%
Brücke-Osteuropa/Wikimedia

По предприятию в подконтрольном Киеву городе Запорожье нанесли удар. Об это заявил назначенный украинскими властями глава Запорожской области Юрий Малашко в своем Telegram-канале.

По его словам, взрывы повредили здания на территории предприятия. До этого украинские СМИ сообщили о серии взрывов в городе на фоне объявленной воздушной тревоги.

Накануне взрывы произошли в Одессе и в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Помимо того, в Кировоградской области Украины зафиксированы повторные взрывы.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее жителей Севастополя предупредили о стрельбе и взрывах из-за учений флота.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий