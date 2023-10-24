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Песков заявил о наличии регулярного и интенсивного диалога с Израилем

Песков ответил на недовольство Израиля позицией России по конфликту с ХАМАС

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия и Израиль ведут постоянный и интенсивный диалог, Москва занимает позицию, осуждающую терроризм. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, чьи слова передает пресс-служба Кремля.

«Мы ведем достаточно регулярный и интенсивный диалог с израильской стороной», — отметил представитель Кремля, комментируя заявление МИД Израиля о недовольстве позицией Москвы по войне с ХАМАС.

По его словам, позиция российской стороны последовательна и уже многократно высказывалась президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы осуждаем все проявления терроризма», — утверждает пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что необходимо как можно скорее обеспечить прекращение вооруженных столкновений и найти приемлемое решение проблемы.

«Фундаментом для этого должно являться обеспечение независимого государства для палестинцев», — резюмировал он.

Во время общения Пескова с журналистами пресс-секретарь также рассказал о работе по освобождению из плена палестинской радикальной группировки ХАМАС двоих граждан РФ.

Ранее Песков прокомментировал заявление Шмыгаля о нехватке боеприпасов на Украине.

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