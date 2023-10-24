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ВСУ больше 50 раз обстреляли ДНР

В СЦКК сообщили, что украинские военные обстреляли территорию ДНР 51 раз

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РИА «Новости»

Украинские военные за прошедшие сутки свыше 50 раз атаковали территорию Донецкой народной республики, выпустив больше 170 боевых припасов. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 51 факте ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник совершил 33 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью», — уточнили в СЦКК.

По информации ведомства, в Горловском районе 17 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра.

На Ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров, добавили в пресс-службе.

Всего Вооруженные силы Украины выпустили 172 различных боеприпаса.

Известно, что под огонь попадали Донецк и Макеевка.

Днем ранее со стороны ВСУ фиксировалось 24 обстрела.

До этого ВСУ обстреляли за сутки три населенных пункта ДНР.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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