ВСУ больше 50 раз обстреляли ДНР

Украинские военные за прошедшие сутки свыше 50 раз атаковали территорию Донецкой народной республики, выпустив больше 170 боевых припасов. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«За истекшие сутки представительство сообщало о 51 факте ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник совершил 33 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью», — уточнили в СЦКК.
По информации ведомства, в Горловском районе 17 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра.
На Ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров, добавили в пресс-службе.
Всего Вооруженные силы Украины выпустили 172 различных боеприпаса.
Известно, что под огонь попадали Донецк и Макеевка.
Днем ранее со стороны ВСУ фиксировалось 24 обстрела.
До этого ВСУ обстреляли за сутки три населенных пункта ДНР.
Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.