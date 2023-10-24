В Киеве произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания Klymenko Time.

«Взрыв в Киеве. Тревога не объявлена», — говорится в сообщении.

Воздушная тревога в украинской столице и Киевской области не объявлялась.

Других подробностей или официальных комментариев пока нет.

Утром 24 октября в четырех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Она звучала в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Сирены также сработали в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

В этот день также сообщалось о взрывах на территории подконтрольного Киеву города Запорожье.

Накануне взрывы произошли в Одессе и в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Помимо того, в Кировоградской области Украины зафиксированы повторные взрывы.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.