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Полковник назвал главную опасность американских ракет ATACMS

Полковник Кошкин заявил, что ракеты ATACMS опасны кассетными суббоеприпасами

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8th United States Army/Reuters

Американские дальнобойные ракеты ATACMS, поставленные Украине, опасны тем, что оснащены кассетными суббоеприпасами. Об этом сообщил изданию Lenta.ru полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Единственная опасность в том, что эти ракеты оснащены кассетными суббоеприпасами», — сказал Кошкин, уточнив, что их применение еще «многие годы» после применения будет опасно для мирных жителей.

При этом эксперт считает, что ATACMS не является «чудо-оружием», и появление этих ракет никак не изменит соотношение сил на линии боевого соприкосновения. Речь идет о старых образцах, у которых 160-190 километров дальности боевого применения.

Российские системы ПВО «Бук-М2», «Бук-М3», С-350 «Витязь», а также С-300 и С-400 смогут справиться с этими ракетами, уверен полковник в отставке.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

20 октября Пентагон заявил, что ATACMS переданы Украине для применения в пределах ее территории.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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