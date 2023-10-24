Израиль заявил о ликвидации пяти групп боевиков за ночь

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за ночь ликвидировала пять групп боевиков, которые пытались атаковать в районе северной границы. Об этом заявил на брифинге для журналистов официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, передает ТАСС.

Как рассказал Хагари, на севере страны израильские военные «держат твердую оборону и готовы к атаке».

«За ночь солдаты ликвидировали пять групп террористов, пытавшихся напасть на Израиль», — добавил представитель Армии обороны Израиля.

Накануне боевое крыло палестинского движения ХАМАС заявляло о новом ракетном обстреле израильского города Беэр-Шева.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.