На Украине сообщили о взрыве в Запорожье

Взрыв прозвучал на территории украинского города Запорожье. Об этом пишет украинская газета «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрыве в Запорожье», — сказано в публикации.

Накануне взрывы произошли в Одессе и в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Помимо того, в Кировоградской области Украины зафиксированы повторные взрывы.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее жителей Севастополя предупредили о стрельбе и взрывах из-за учений флота.