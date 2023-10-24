ВС РФ раскрыли тактику дронов-камикадзе ВСУ через перехват видеосигнала

Российские военные смогли выявить тактику дронов-камикадзе ВСУ с помощью перехваченного видеосигнала оппонента. Об этом в беседе с РИА Новости заявил оператор FPV-дрона с позывным «Каспер» мотострелковой бригады Северного флота.

«Так как они пользуются частотами 5,8 (гигагерц), мы можем их «поймать» и увидеть, как они работают», — объяснил военнослужащий.

По его словам, для Вооруженных сил Украины свойственна «свободная охота». Иными словами, украинские бойцы определяют цель на радарах, только тогда, когда беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уже находится в воздухе. Маршрут таких дронов зачастую определяется по заранее выявленным координатам, которые заранее обнаруживают БПЛА аэровоздушной разведки, разъяснил оператор.

«Каспер» отметил, что украинская сторона совсем не защищает свои беспилотники: когда у них заканчиваются зарядки, они взрываются в воздухе, а на смену им летят новые.

До этого командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко рассказал, что РФ обладает преимуществом в количестве и применении FPV-дронов в зоне СВО из-за большей обеспеченности ресурсами.

Ранее ВСУ лишились до двух рот на Купянском направлении.