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В Ростове сработали установки ПВО

Губернатор Голубев: в Ростове-на-Дону сработали установки ПВО

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Илья Галахов/Global Look Press

В Ростове-на-Дону в 08:08 (мск) работали установки противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил у себя в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, военные успешно устранили воздушные цели в зоне спецоперации на Украине, за пределами Ростовской области.

Голубев призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Накануне российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

21 октября стало известно, что над Воронежской областью был сбит украинский дрон.

В тот же день глава Ростовской области Василий Голубев сообщил о срабатывании в регионе системы противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что средства защиты нейтрализовали в небе воздушную цель.

Ранее жителей Севастополя предупредили о стрельбе и взрывах из-за учений флота.

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