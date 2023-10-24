В северной части Черного моря обнаружили три военных катера Украины без экипажей

Во вторник, 24 октября, около 4:00 мск в северной части Черного моря технические средства наблюдения обнаружили три безэкипажных катера Военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом пишет пресс-служба Минобороны России.

По району обнаружения безэкипажных катеров ударили противодиверсионными ракетно-бомбовыми комплексами, отметило ведомство. На внешнем рейде Севастопольской бухты проводят комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Черном море идет бой флота РФ и диверсантов.

22 сентября Развожаев рассказал об ударе ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе. Он призвал местных жителей не подходить к осколкам снарядов и не публиковать фотографии и видеозаписи с мест ЧП и работы ПВО.

Из-за угрозы повторного удара горожан попросили не выходить из зданий, а при звуках сирены следовать в укрытие. Через полчаса Развожаев объявил об отбое воздушной тревоги.

До этого 21 сентября ВСУ массово попытались атаковать Крым с помощью беспилотников. В результате операции противовоздушной защиты над акваторией Черного моря и территорией Крыма было уничтожено 19 украинских БПЛА. Также были сбиты по одному БПЛА над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

Ранее в Севастополе рассказали об уничтожении боеприпасов времен Великой Отечественной войны.