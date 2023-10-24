Жителей Севастополя предупредили о стрельбе и взрывах из-за учений флота

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев у себя в Telegram-канале предупредил, что с 7:40 до 9:00 (совпадает с московским) Черноморский флот проведет профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС).

По словам губернатора, военные планируют стрелять из реактивных бомбометов, а также провести гранатометание с катеров.

Поэтому местных жителей предупредили, что будут слышны неоднократные взрывы.

Днем ранее под Севастополем Черноморский флот также провел учения с применением реактивных бомбометов.

22 сентября Развожаев рассказал об ударе ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе. Он призвал местных жителей не подходить к осколкам снарядов и не публиковать фотографии и видеозаписи с мест ЧП и работы ПВО.

Из-за угрозы повторного удара горожан попросили не выходить из зданий, а при звуках сирены следовать в укрытие. Через полчаса Развожаев объявил об отбое воздушной тревоги.

До этого 21 сентября ВСУ массово попытались атаковать Крым с помощью беспилотников. В результате операции противовоздушной защиты над акваторией Черного моря и территорией Крыма было уничтожено 19 украинских БПЛА. Также были сбиты по одному БПЛА над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.