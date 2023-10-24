СМИ сообщили о возможной отмене наземной операции в Газе

По информации газеты The Times of Israel, военные опасаются, что наземная операция Израиля в секторе Газа может быть отложена или даже прекращена «на полпути» из-за освобождения заложников.

Газета сообщает, что военные боятся, что дальнейшее освобождение заложников ХАМАС может привести к задержке или прекращению наземного вторжения по решению политического руководства.

Последнее освобождение, когда были выпущены американки — мать и дочь, уже привело к отсрочке наземной операции.

Согласно информации издания New York Times, израильские власти неоднократно откладывали наземную операцию в секторе Газа из-за идущих переговоров с ХАМАС.

Однако, как пишет The Times of Israel, военные считают, что наземное наступление может вынудить ХАМАС освободить заложников.

Армия обороны Израиля считает, что для достижения целей, поставленных правительством в войне с ХАМАС, «военные должны начать наземное наступление в секторе Газа как можно скорее», утверждает издание.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».