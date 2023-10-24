Экс-аналитик ЦРУ США Рэй Макговерн заявил, что у Пентагона внезапно обнаружилось значительное количество снарядов, хотя раньше в Вашингтоне уверяли об их нехватке для Украины. Об этом бывший разведчик сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам Макговерна, очень сильное украинское лобби в США меркнет по сравнению с израильским. Экс-аналитик отметил, что ранее в Вашингтоне утверждали, что не хватает 155-миллиметровых снарядов для Украины. А сейчас вдруг выяснилось, что для Израиля проблемы с этими снарядами нет.

Макговерн выразил уверенность, что в вопросе поставок боеприпасов Израиль всегда будет обладать преимуществом перед Украиной.

Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) воевали около 10 тысяч иностранных наемников, до трех тысяч из них уже ликвидировано. За период СВО с Украины уехало около пяти тысяч наемников.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.