ЦАХАЛ массово выдает бронежилеты резервистам

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выдала резервистам еще 10 тыс. бронежилетов. Об этом пишет Jerusalem Post.

«Неясно, какими будут темпы [раздачи бронежилетов] и хватит ли их на все 360 тыс. резервистов (учитывая, что многие резервисты не участвуют в боевых действиях или не служат в пехоте), но источник в ЦАХАЛ сообщил, что каждый солдат, который будет принимать участие во вторжении в Газу будет одет в бронежилет», — сообщает издание.

Параллельно с раздачей бронежилетов и другой амуниции в Израиле активно ведутся учения в рамках подготовки к наземной операции в секторе Газа, особую сложность которой придает большое количество гражданских заложников. Отмечается, что операция была отложена, поскольку эффективная работа израильской системы ПВО «Железный купол» дала политическому руководству Израиля больше времени для выбора момента для вторжения.

До этого стало известно о просьбе США к Израилю отложить наземную операцию в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.