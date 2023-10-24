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С начала СВО за ВСУ воевали почти 10 тысяч наемников

ТАСС: почти 10 тысяч наемников воевали с начала СВО в украинской армии

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Alex Babenko/AP

С начала специальной военной операции в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) воевали около 10 тысяч иностранных наемников, до трех тысяч из них уже ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя силовых структур.

Всего, по данным собеседника агентства, в боевых действиях в рядах ВСУ принимало участие ориентировочно 10 тысяч иностранцев. Из них три тысячи было ликвидировано. За период СВО с Украины уехало около пяти тысяч наемников.

Кроме того, после обострения ситуации вокруг Израиля и Палестины фиксируется отток иностранных наемников в этот регион. Это вызвано более высоким уровнем заработка на Ближнем Востоке и тем, что боевые действия в зоне СВО отличаются большой сложностью.

Ранее заместитель командира роты специального назначения с позывным «Скала» рассказал, что в рядах наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть афроамериканцы. По словам военного, на разных направления встречается много поляков, попадаются афроамериканцы.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

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