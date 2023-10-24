США планируют продать Финляндии ракеты AARGM-ER

В Госдепартаменте США заявили, что Соединенные Штаты объявили о контракте на $500 млн на продажу Финляндии 150 усовершенствованных противорадиолокационных управляемых ракет (ПРР) повышенной дальности AARGM-ER. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что также планирует продать Литве 36 ракет средней дальности AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) за $100 млн и 3 тыс. управляемых ракет (УР) класса «воздух — земля» универсального применения JAGM (Joint Air-to-Ground Missile) за $957,4 млн.

До этого Государственный департамент США одобрил возможную продажу Испании ЗРК Patriot Configuration-3+ и оборудования на общую сумму около $2,8 млрд.

Министерство обороны США уведомило конгресс о согласовании Госдепом возможной сделки.

Модернизированный комплекс имеет в пять раз большую площадь, которую подразделение Patriot может защитить от баллистических ракет всех типов. Кроме того, в нем значительно повышена эффективность против баллистических ракет. При этом ракета Patriot Configuration-3+ имеет меньшую дальность полета и меньшую взрывчатую боеголовку по сравнению со старыми ракетами.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.