Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США планируют продать Финляндии ракеты AARGM-ER

США объявили о планах продажи Финляндии ракет AARGM-ER на $500 млн

close
100%
US Air Force

В Госдепартаменте США заявили, что Соединенные Штаты объявили о контракте на $500 млн на продажу Финляндии 150 усовершенствованных противорадиолокационных управляемых ракет (ПРР) повышенной дальности AARGM-ER. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что также планирует продать Литве 36 ракет средней дальности AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) за $100 млн и 3 тыс. управляемых ракет (УР) класса «воздух — земля» универсального применения JAGM (Joint Air-to-Ground Missile) за $957,4 млн.

До этого Государственный департамент США одобрил возможную продажу Испании ЗРК Patriot Configuration-3+ и оборудования на общую сумму около $2,8 млрд.

Министерство обороны США уведомило конгресс о согласовании Госдепом возможной сделки.

Модернизированный комплекс имеет в пять раз большую площадь, которую подразделение Patriot может защитить от баллистических ракет всех типов. Кроме того, в нем значительно повышена эффективность против баллистических ракет. При этом ракета Patriot Configuration-3+ имеет меньшую дальность полета и меньшую взрывчатую боеголовку по сравнению со старыми ракетами.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий