В США заявили, что Иран поддерживает атаковавшие базы с американскими войсками группировки

Власти США считают, что Иран поддерживает группировки, которые атаковали базы с американскими военными в Сирии и Ираке. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС..

«В последние несколько дней <...> мы также видели рост числа нападений на военные базы в Ираке и Сирии, где находятся американские военные, с применением ракет и беспилотников со стороны поддерживаемых Ираном прокси-сил», — сказал он, добавив, что Вашингтон обеспокоен возможностью эскалации этих атак.

Кроме того, Кирби отметил, что Тегеран продолжает поддерживать ХАМАС и «Хезболлу».

23 октября телеканал Al-Mayadeen сообщал, что база США Ат-Танф, расположенная в пустыне на юго-востоке Сирии, была атакована двумя беспилотниками. По данным телеканала, беспилотники смогли прорвать противовоздушную оборону американской базы.

Ответственность за удар взял на себя иракский филиал радикального движения ХАМАС, представители которого заявили, что удар был нанесен и по базе Эр-Рукбан, которая также является лагерем беженцев.

Накануне военная авиабаза Ирака Айн-аль-Асад на западе страны в провинции Анбар, где помимо иракских войск размещены американские военнослужащие, была обстреляна ракетами.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.